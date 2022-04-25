Умерла старейшая жительница Земли

Старейшая женщина в мире, японка Канэ Танаке скончалась 19 апреля на 120-м году жизни. Как сообщает телеканал NHK, рекордсменка родилась еще до начала русско-японской войны в 1903 году и была седьмым ребенком в семье.

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Канэ пережила две мировые войны и увидела правление пяти императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком, нынешним императором Нарухито.

В 19 лет женщина вышла замуж за Хидео Танаку — у них родились четверо детей, а пятого они усыновили. Ее супруг управлял семейным бизнесом по производству риса, японских сладостей и лапши удон. Муж и старший сын участвовали во Второй мировой войне, а последний даже побывал в плену у СССР, после чего вернулся в Японию в 1947 году

Канэ начала заниматься семейным бизнесом после того, как мужа призвали в армию, и продолжала управлять магазином до 103 лет.