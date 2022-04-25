США пообещали Киеву помощь на переговорах с Россией

США помогут Киеву за столом переговоров с Москвой. Об этом по итогам визита на Украину заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь украинцам закончить этот конфликт на лучших условиях, которые только возможны, и как можно быстрее. Большая часть работы, которую мы сейчас проделываем, - это их усиление на поле боя и так или иначе за столом переговоров», - пояснил дипломат.

Он также отметил, что вопросы экономической и военной помощи Украине стали темами совместных с главой Пентагона Ллойдом Остином переговоров с украинскими властями.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская и американская делегации обсудили тему применения замороженных российских активов для оказания финансовой помощи стране. По его словам, Киеву ежемесячно необходимо до $5 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После чего ряд стран, в том числе США и ЕС, ввели против России масштабные санкции. С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Очередной их раунд прошел 29 марта в Стамбуле.