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42 минуты назад

США пообещали Киеву помощь на переговорах с Россией

Алиса Селезнёва

США помогут Киеву за столом переговоров с Москвой. Об этом по итогам визита на Украину заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

США пообещали Киеву помощь на переговорах с Россией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь украинцам закончить этот конфликт на лучших условиях, которые только возможны, и как можно быстрее. Большая часть работы, которую мы сейчас проделываем, - это их усиление на поле боя и так или иначе за столом переговоров», - пояснил дипломат.

Он также отметил, что вопросы экономической и военной помощи Украине стали темами совместных с главой Пентагона Ллойдом Остином переговоров с украинскими властями.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская и американская делегации обсудили тему применения замороженных российских активов для оказания финансовой помощи стране. По его словам, Киеву ежемесячно необходимо до $5 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После чего ряд стран, в том числе США и ЕС, ввели против России масштабные санкции. С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Очередной их раунд прошел 29 марта в Стамбуле.

В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что в ответ на шаги России по деэскалации Киев представил проект соглашения, который расходится с договоренностями, зафиксированными в Стамбуле.

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