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9 минут назад

Макрон захотел увидеть женщину на посту премьера Франции

Lenta.ruиещё 1

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого переизбрали на второй срок, хотел бы увидеть женщину на посту премьер-министра Пятой республики. Об этом заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, передает РИА Новости.

Макрон захотел увидеть женщину на посту премьера Франции
Фото: EPAEPA

По словам дипломата, Макрон хотел бы назначить женщину в Матиньонский дворец, где расположена резиденция главы французского правительства.

«Однако не стоит сводить всю политическую ситуацию к кандидатуре премьер-министра», —призвал он.

По данным телеканала BFM TV, среди кандидатур на пост главы кабмина Франции рассматривают министра труда Элизабет Борн.

В ночь на понедельник, 25 апреля, стали известны окончательные итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100 процентов бюллетеней победу на воскресных выборах одержал действующий глава государства.

В мире,Эммануэль Макрон,
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