Опрос, проведенный по заказу таблоида Mirror, показал, что миллионы британцев не могут оплачивать свои счета уже несколько месяцев. Издание отмечает, что более пяти миллионов британцев вынуждены выбирать между отоплением и едой.

Девять процентов опрошенных (эквивалентно примерно 4,8 миллиона человек) заявили, что уже не могут позволить себе оплачивать счета за домашнее хозяйство.

Еще 12 процентов ожидают, что проблемы с оплатой у них начнутся в течение нескольких недель, 31 процент - в течение нескольких месяцев.

Опрос Deltapoll, в котором приняли участие более 1600 взрослых британцев, показал, что почти две трети из них считают кризис стоимости жизни своей проблемой номер один. В январском опросе рост цен был главной проблемой для 55 процентов респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных - девять из десяти - заметили рост стоимости жизни. Самым большим ударом для многих стали счета за электроэнергию.

Согласно опросу, каждый десятый респондент должен выбирать между отоплением своего дома и едой, что эквивалентно 5,3 млн человек.

Как отмечает издание, опрос выявил повседневные последствия ценового кризиса - от семей, отказывающихся от второстепенных вещей и отменяющих праздники, до неуплаченных арендных платежей и родителей, пропускающих приемы пищи, чтобы их дети могли поесть.

Беспокойство по поводу резкого роста сумм в счетах повлияло на психическое здоровье более половины опрошенных (каждый пятый респондент заявил о значительном влиянии).

«Люди не отапливают дома, не принимают теплую ванну или душ, не пользуются плитами и стиральными машинами, не позволяют своим детям смотреть телевизор», - рассказал Адам Скорер, исполнительный директор благотворительной организации National Energy Action.

Примерно каждый шестой британец отменил свои планы на отпуск, а более четверти отказались от второстепенных расходов, включая подписку на телевидение.

41 процент респондентов решил проводить больше времени дома, чтобы экономить, 37 процентов экономят на покупке одежды, 30 процентов стали меньше ездить на личных авто, 18 процентов перешли на неполезную пищу, 13 процентов одалживают деньги у семьи и друзей, восемь процентов оплачивают счета с кредиток, четыре процента пропустили один или несколько арендных платежей.

Британские бизнесмены ранее рассказали CNN, что из-за украинского кризиса ведение бизнеса стало обходиться гораздо дороже.

По словам сотрудницы J&B Wilde Fish & Poultry Мариэллы Гэббатт, расходы ее компании на поставки и счета за дизель выросли на 1,5 тысячи фунтов стерлингов (около 160 тыс. рублей) в месяц.