Лукашенко раскрыл секрет счастья белорусов

«Белорусам я хочу сказать: счастье, по большому счету, у нас одно — надо сберечь нашу землю. Поэтому в этом храме, обращаясь к своим соотечественникам, белорусам, я хочу попросить их, потребовать, если хотите, как президент: берегите Беларусь. Потеряете свою землю — не будет у вас ни здоровья, ни счастья. Не будет у вас ни денег, ни соли, и детей ваших не будет», — заявил Лукашенко.