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32 минуты назад

Лукашенко раскрыл секрет счастья белорусов

Газета.Ru

Счастье белорусского народа заключается в том, чтобы сберечь землю. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время визита храма Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

Лукашенко раскрыл секрет счастья белорусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Белорусам я хочу сказать: счастье, по большому счету, у нас одно — надо сберечь нашу землю. Поэтому в этом храме, обращаясь к своим соотечественникам, белорусам, я хочу попросить их, потребовать, если хотите, как президент: берегите Беларусь. Потеряете свою землю — не будет у вас ни здоровья, ни счастья. Не будет у вас ни денег, ни соли, и детей ваших не будет», — заявил Лукашенко.

Политик напомнил, что Иисус Христос пожертвовал собой во имя людей, и для белорусов — это «большая школа».

«Мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас — во имя людей. А я бы вас попросил, чтобы вы всегда ценили этих жертвователей, как мы ценим Его», — заключил президент.

Лукашенко ранее обратился к соседним странам с просьбой беречь мир.

В мире,Александр Лукашенко,Иисус Христос,
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