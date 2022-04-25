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7 минут назад

В Японии в возрасте 119 лет умерла самый пожилой житель Земли

ТАССиещё 1

Самая пожилая женщина в мире, которая также считалась самым пожилым жителем Земли по версии Книги рекордов Гиннесса, японка Канэ Танака умерла на 120-м году жизни. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Умерла старейшая жительница Земли
Фото: wikipediawikipedia

2 января этого года Танака отметила свой 119-й день рождения. Она проживала в доме престарелых в префектуре Фукуока и из-за антиковидных ограничений практически не имела возможности встречаться с родственниками.

Японка родилась 2 января 1903 года. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Танака всю жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, который открылся еще до войны. После выхода на пенсию в 1970-е она несколько раз выезжала в США.

С 2005 года Танака жила в доме престарелых в Фукуоке. В возрасте 103 лет японке удалили раковую опухоль, с тех пор другие серьезные заболевания ее не беспокоили.

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