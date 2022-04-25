Западные СМИ назвали главный провал США

Западным странам не удалось изолировать Россию после начала спецоперации на Украине и настроить большую часть мира против нее. К такому выводу пришел в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Ховард Френч.

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По его словам, антироссийские санкции не поддержали многие страны, в том числе и такие глобальные игроки как Индия и Китай.

«При подсчете численности населения становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», - заметил журналист.

Он называл одной из причин этого проводимую ранее Старым Светом колониальную политику и оценку стран «третьего мира» как государств второго сорта. В качестве примера Френч привел колонизацию Африки Европой.

«Именно труд порабощенных миллионов людей, которые выращивали в огромных количествах сахар и хлопок, расчищали земли и выполняли всю прочую неоплачиваемую работу, сделал американские колонии прибыльными для Европы», - заметил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции.