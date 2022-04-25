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12 минут назад

Западные СМИ раскрыли провал США в отношении России

Алиса Селезнёва

Западным странам не удалось изолировать Россию после начала спецоперации на Украине и настроить большую часть мира против нее. К такому выводу пришел в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Ховард Френч.

Западные СМИ назвали главный провал США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, антироссийские санкции не поддержали многие страны, в том числе и такие глобальные игроки как Индия и Китай.

«При подсчете численности населения становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», - заметил журналист.

Он называл одной из причин этого проводимую ранее Старым Светом колониальную политику и оценку стран «третьего мира» как государств второго сорта. В качестве примера Френч привел колонизацию Африки Европой.

«Именно труд порабощенных миллионов людей, которые выращивали в огромных количествах сахар и хлопок, расчищали земли и выполняли всю прочую неоплачиваемую работу, сделал американские колонии прибыльными для Европы», - заметил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. За документ проголосовало 141 государство, 35 стран воздержались, пять выступили против.

В мире,Владимир Путин,Генассамблея ООН,ЕС,
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