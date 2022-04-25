Москва направила Вашингтону ноту с требованием по Украине

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки оружие Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России-24».

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Антонов отметил, что США планируют поставить Украине вооружения на $800 млн.

«Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации», - заявил дипломат.

По его словам, в переданной ноте Россия подчеркнула «неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием».

США уже направляли Украине оборонную помощь на сумму более $1,2 млрд, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на $200 млн. Также Байден одобрил пакет государственных расходов в $1,5 трлн, который включает $13,6 млрд на помощь Украине.

США отправляли Украине артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты.