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17 минут назад

Россия направила США ноту протеста из-за поставок оружия Украине

Мария Иванова

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки оружие Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России-24».

Москва направила Вашингтону ноту с требованием по Украине
Фото: ТАССТАСС

Антонов отметил, что США планируют поставить Украине вооружения на $800 млн.

«Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации», - заявил дипломат.

По его словам, в переданной ноте Россия подчеркнула «неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием».

США уже направляли Украине оборонную помощь на сумму более $1,2 млрд, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на $200 млн. Также Байден одобрил пакет государственных расходов в $1,5 трлн, который включает $13,6 млрд на помощь Украине.

США отправляли Украине артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты.

21 апреля Байден объявил о выделении Украине военной помощи еще на $800 млн. США планирует поставить Киеву тяжелое вооружение, гаубицы, тактические дроны и боеприпасы.

В мире,Политика,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,
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