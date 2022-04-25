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1 час назад

Госсекретарь США Блинкен и шеф Пентагона Остин посетили Киев

Газета.Ruиещё 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Госсекретарь США Блинкен и шеф Пентагона Остин посетили Киев
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

По данным представителя госдепартамента, Блинкен и Остин заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину, которое начнется "на этой неделе". Кроме того, министры США объявили о выделении еще более $700 миллионов в виде прямой и непрямой военной помощи Украине.

В публикации отмечается, что поездка Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала российской спецоперации.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты в какой-то момент снова откроют посольство в его стране. Украины, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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