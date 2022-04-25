Госсекретарь США Блинкен и шеф Пентагона Остин посетили Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По данным представителя госдепартамента, Блинкен и Остин заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину, которое начнется "на этой неделе". Кроме того, министры США объявили о выделении еще более $700 миллионов в виде прямой и непрямой военной помощи Украине.

В публикации отмечается, что поездка Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала российской спецоперации.