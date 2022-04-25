Госсекретарь США Блинкен и шеф Пентагона Остин посетили Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным представителя госдепартамента, Блинкен и Остин заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину, которое начнется "на этой неделе". Кроме того, министры США объявили о выделении еще более $700 миллионов в виде прямой и непрямой военной помощи Украине.
В публикации отмечается, что поездка Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала российской спецоперации.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты в какой-то момент снова откроют посольство в его стране. Украины, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.