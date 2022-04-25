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35 минут назад

"Форма нефтяного эмбарго": Стало известно о новых санкциях против РФ

Елена Прошина

Европейский союз планирует ввести шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта российской нефти. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете The Times, сообщает РИА Новости.

"Форма нефтяного эмбарго": Стало известно о новых санкциях против РФ
Фото: ReutersReuters

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго», — рассказал он.

Домбровскис добавил, что санкции необходимо разработать таким образом, чтобы они усиливали давление на экономику России, но при этом не наносили критического ущерба для стран Европейского союза.

Аналитик назвал сильнее всех зависящую от российского газа страну ЕС

Вице-президент Европейской комиссии уточнил, что детали новых ограничений, которые коснутся импорта российской нефти, еще не согласованы. По его словам, санкции могут предполагать постепенный отказ от нефти из России или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Как пишет РИА Новости, Европейский союз находится в крайней зависимости от внешних закупок газа. В 2021 году Россия была основным поставщиком, обеспечив около 45% импорта газа в ЕС. Европейская комиссия работает над планом, в котором будет предложена стратегия по ликвидации зависимости Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.

В мире,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,ЕС,
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