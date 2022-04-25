"Форма нефтяного эмбарго": Стало известно о новых санкциях против РФ

Европейский союз планирует ввести шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта российской нефти. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете The Times, сообщает РИА Новости.

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«Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго», — рассказал он.

Домбровскис добавил, что санкции необходимо разработать таким образом, чтобы они усиливали давление на экономику России, но при этом не наносили критического ущерба для стран Европейского союза.

Вице-президент Европейской комиссии уточнил, что детали новых ограничений, которые коснутся импорта российской нефти, еще не согласованы. По его словам, санкции могут предполагать постепенный отказ от нефти из России или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.