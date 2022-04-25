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27 минут назад

"Решение: революция": Протесты перекинулись на еще один город во Франции

Елена Прошина

Сотни человек вышли на акцию протеста во французском городе Марселе после объявления результатов президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France 3.

"Решение: революция": Протесты перекинулись на еще один город во Франции
Фото: ReutersReuters

Ранее МВД Франции сообщило, что по итогам подсчета 80% голосов действующий президент страны Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов — его кандидатура набрала 54,81%. За лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовали 45,19% избирателей.

Как сообщает телеканал France 3, протестующих против итогов президентских выборов изначально набралось около 300 человек. Затем толпа увеличилась до 500, после — до тысячи человек. Префектура полиции при этом утверждает, что количество протестующих — до 450 человек.

«Это манифестация против Ле Пен и против Макрона. Движение, которое проходит одновременно в ряде других городов Франции», — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что демонстранты скандируют лозунги: «Никаких фашистов в наших кварталах», «Макрон, Ле Пен — решение: революция», «Макрона в отставку». Кроме того, некоторые протестующие держат в руках флаги партии «Непокорившаяся Франция» и Новой антикапиталистической партии. В толпе были замечены флаги коммунистов.

Ранее сообщалось, что в ряде французских городов прошли акции протеста после объявления результатов выборов. Среди них Лион, Ренн, Нант, Тулуза и Монпелье.

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