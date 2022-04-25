Итальянский сенатор опубликовал запись в Twitter с выделенной буквой Z

Глава комиссии по иностранным делам верхней палаты (Сената) итальянского парламента Вито Петрочелли опубликовал твит с выделенной буквой Z в поздравлении с праздником освобождения Италии от нацизма и фашизма. Многие осудили его за эту публикацию. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Twitter Twitter

«Хорошего праздника Освобождения», — написал сенатор на своей странице в Twitter 25 апреля.

В слове «освобождение» (liberazione по-итальянски) он сделал букву Z заглавной и сопроводил ссылкой на одноименную песню современного итальянского исполнителя.

За эту публикацию сенатор незамедлительно подвергся критике, так как многие усмотрели в твите отсылку на действия России на Украине. Отмечается, что Петрочелли рискует исключением из политической партии «Движение 5 звезд». Политический лидер партии и бывший премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что данная процедура в скором времени будет завершена. Он охарактеризовал твит сенатора как «постыдный».