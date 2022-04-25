Итальянский сенатор опубликовал запись в Twitter с выделенной буквой Z

Глава комиссии по иностранным делам верхней палаты (Сената) итальянского парламента Вито Петрочелли опубликовал твит с выделенной буквой Z в поздравлении с праздником освобождения Италии от нацизма и фашизма. Многие осудили его за эту публикацию. Об этом сообщает ТАСС.
«Хорошего праздника Освобождения», — написал сенатор на своей странице в Twitter 25 апреля.
В слове «освобождение» (liberazione по-итальянски) он сделал букву Z заглавной и сопроводил ссылкой на одноименную песню современного итальянского исполнителя.
За эту публикацию сенатор незамедлительно подвергся критике, так как многие усмотрели в твите отсылку на действия России на Украине. Отмечается, что Петрочелли рискует исключением из политической партии «Движение 5 звезд». Политический лидер партии и бывший премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что данная процедура в скором времени будет завершена. Он охарактеризовал твит сенатора как «постыдный».
Ранее Вито Петрочелли высказался против решения правительства Италии об отправке на Украину оружия. Также он советовал отказаться от поддержки правительства «интервентов», которое пытается втянуть Италию в войну. Позже он на своей странице в Twitter попросил прощения за каждый раз, когда «голосовал за доверие правительству».