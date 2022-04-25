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55 минут назад

Арестович подтвердил прибытие Блинкена и Остина в Киев

Газета.Ruиещё 6

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил прибытие в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщает ТАСС.

Арестович подтвердил прибытие Блинкена и Остина в Киев
Фото: Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Сегодня американцы (Блинкен и Остин) в Киеве. Прямо сейчас. Разговаривают с президентом", — рассказал Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что госсекретарь и министр обороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин 24 апреля приедут с визитом в Киев. При этом Госдепартамент США не стал комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 24 апреля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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