Макрон провел телефонный разговор с Шольцем

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает ТАСС.

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Это первый разговор двух лидеров после переизбрания Макрона.