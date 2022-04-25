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40 минут назад

Макрон провел телефонный разговор с Шольцем

Lenta.ru

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон провел телефонный разговор с Шольцем
Фото: ReutersReuters

Это первый разговор двух лидеров после переизбрания Макрона.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Франции опубликовало предварительные итоги второго тура выборов президента страны. По итогам подсчета 60 процентов голосов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12 процента. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 46,88 процента избирателей.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,
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