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1 час назад

В ЕК назвали срок введения шестого пакета санкций ЕС против России

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова сообщила, что ожидает объявления о шестом пакете антироссийских санкций Евросоюза на предстоящей неделе.

Назван срок введения шестого пакета санкций ЕС против России
Фото: ReutersReuters

«Ожидаю, что это произойдет на предстоящей неделе. Для ЕК наилучшим результатом являются максимально жесткие санкции», – приводит ТАСС мнение Юровой, которую цитирует ИА ЧТК.

Вместе с этим, Еврокомиссия, по словам Юровой, не будет предлагать введение таких санкций против РФ, которые не получат поддержку всех стран сообщества.

«Главное для нас единство [государств Евросоюза]», – сказала чиновница.

По словам еврокомиссара, ожидаются санкции против Сбербанка, возможны ограничения на поставки российского энергетического сырья. Санкционный список расширится за счет включения новых физических и юридических лиц. Между тем Юрова заявила, что «не может обещать», что будут приняты именно эти санкции, так как пока продолжаются переговоры по этой теме между странами Евросоюза.

Заместитель главы ЕК исключила возможность дефицита продуктов питания в ЕС из-за сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции из Восточной Европы в связи с конфликтом на Украине.

Накануне заместитель председателя ЕК Вера Юрова предупредила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергокризису в ряде стран ЕС.

В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.

В мире,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,Сбербанк России,ЕС,
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