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52 минуты назад

Макрон заявил, что Франция на фоне конфликта на Украине должна стать сильной

ТАСС

Франция на фоне продолжающегося конфликта на Украине должна укрепить свои силы во всех областях. Об этом заявил в воскресенье французский лидер Эмманюэль Макрон, побеждающий в ходе второго тура президентских выборов.

Макрон определил задачи Франции на фоне конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

"Война на Украине напоминает нам, что мы живем в трагические времена", - сказал он, выступая на Марсовом поле перед многочисленными сторонниками.

"В этих условиях Франция должна показать ясность своей позиции и укрепить свои силы во всех областях. И мы это сделаем", - заявил президент.

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