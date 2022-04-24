Макрон определил задачи Франции на фоне конфликта на Украине

Франция на фоне продолжающегося конфликта на Украине должна укрепить свои силы во всех областях. Об этом заявил в воскресенье французский лидер Эмманюэль Макрон, побеждающий в ходе второго тура президентских выборов.
"Война на Украине напоминает нам, что мы живем в трагические времена", - сказал он, выступая на Марсовом поле перед многочисленными сторонниками.
"В этих условиях Франция должна показать ясность своей позиции и укрепить свои силы во всех областях. И мы это сделаем", - заявил президент.