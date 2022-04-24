Макрон определил одну из целей своего президентства

Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон заявил, что ставит целью превратить страну в великую экологическую державу. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на Марсовом поле во время встречи со сторонниками по случаю победы на выборах. Макрон также отметил, что во время своего второго срока президентства будет бороться за более справедливое общество, за равенство мужчин и женщин.