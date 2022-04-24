Во Франции начались протесты из-за победы Макрона на выборах

В Тулузе , Ренне , Страсбурге и Париже вспыхнули беспорядки, сообщают авторы канала. Демонстранты призывают пересмотреть результаты выборов. Также отмечается, что полиция применяет против недовольных французов слезоточивый газ и дубинки.

Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. Глава «Национального объединения» обещала, что выведет Францию из НАТО, как только станет президентом. Также она заявляла, что намерена реформировать Евросоюз. Кроме того, Марин Ле Пен говорила, что считает Крым территорией России, что противоречит политике Запада.