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14 минут назад

Во Франции начались протесты из-за победы Макрона на выборах

Ura.Ru

Французы начали выходить на демонстрации в знак недовольства результатами президентских выборов. Об этом сообщает французский telegram-канал Quoi2news.

Во Франции начались протесты из-за победы Макрона на выборах
Фото: ReutersReuters

В Тулузе, Ренне, Страсбурге и Париже вспыхнули беспорядки, сообщают авторы канала. Демонстранты призывают пересмотреть результаты выборов. Также отмечается, что полиция применяет против недовольных французов слезоточивый газ и дубинки.

Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты президентских выборов во Франции. Согласно им, Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%. По словам российского сенатора Владимира Джабарова, результаты показали, что значительная часть французов выступает против ЕС и НАТО. Глава «Национального объединения» обещала, что выведет Францию из НАТО, как только станет президентом. Также она заявляла, что намерена реформировать Евросоюз. Кроме того, Марин Ле Пен говорила, что считает Крым территорией России, что противоречит политике Запада.

Французский канал объявил о победе Макрона до публикации результатов

В мире,Владимир Джабаров,Марин Ле Пен,НАТО,ЕС,
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