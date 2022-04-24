Французский канал объявил о победе Макрона до публикации результатов

Телеканал BFMTV по ошибке объявил о победе президента Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. На это указало агентство Agence France-Presse, передает РИА Новости.

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В частности, в Twitter-аккаунте и на YouTube-канале телеканала в 18:30 по местному времени (19:30 по московскому) появились сообщения «Эммануэль Макрон переизбран: его полная речь на Марсовом поле». Как объяснил представитель телеканала, публикация стала результатом человеческой ошибки. Сообщения были удалены спустя несколько секунд после размещения в сети.