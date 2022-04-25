Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции. По результатам подсчета 60% голосов она уступает действующему главе государства, пишет РИА «Новости».
После обработки 60% бюллетеней Эммануэль Макрон набрал 53,12% голосов, Ле Пен – 46,88%.
«Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду», – заявила политик.
Марин Ле Пен заявила, что начала подготовку к парламентским выборам, которые состоятся этим летом.
«Мы настроены решительно как никогда, и наше стремление защищать французов только окрепло. Сегодня я не испытываю никакого сожаления и злобы... В этом поражении я не могу не почувствовать надежду, оно должно свидетельствовать как французским, так и европейским политикам о большом недоверии к ним французского народа, которое больше нельзя игнорировать, а также надежду на перемены», – цитирует агентство ее слова.
Напомним, сегодня во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Идет подсчет голосов. По итогам первого тура действующий глава Франции Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен – 23,15%.