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5 минут назад

Ле Пен назвала успехом свой предварительный результат на выборах президента Франции

ТАСС

Кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре президентских выборов, озвученные после закрытия избирательных участков во Франции.

Ле Пен назвала успехом свой результат на выборах президента Франции
Фото: ReutersReuters

"Этот результат стал для нас блестящей победой, - сказала она в ходе митинга с избирателями, который транслировали французские телеканалы. - Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой".

Ранее телеканал BFM опубликовал предварительные данные голосования, согласно которым победу должен одержать действующий президент Франции Эмманюэль Макрон с результатом 57,6% голосов. Ле Пен набирает 42,4% голосов.

Назван лидер по итогам второго тура президентских выборов во Франции

В мире,Эмманюэль Макрон,
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