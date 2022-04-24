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49 минут назад

WSJ: у саудовских принцев серьезные финансовые проблемы

BFM.RU

Они продают недвижимость за рубежом, яхты и картины из-за политики монарха

Cаудовские принцы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами
Фото: ReutersReuters

Некоторым саудовским принцам пришлось продать зарубежную недвижимость в США и Европе, яхты и поизведения искусства больше чем на 600 млн долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, принцы избавляются от своих активов за пределами Саудовской Аравии в связи с новой политикой наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Он лишил своих родственников льгот и бесплатных путешествий и ввел налог на прислугу. Их также отрезали от выгодных сделок с госструктурами в сфере энергетики и недвижимости.

В итоге доходы членов королевской семьи упали. Родственники монарха теперь вынуждены искать деньги, чтобы оплачивать счета, налоги и парковку для своих автомобилей, яхт и самолетов.

Также сообщается, что некоторые члены королевской династии стараются выглядеть скромнее, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания наследного принца.

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