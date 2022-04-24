Cаудовские принцы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами

Они продают недвижимость за рубежом, яхты и картины из-за политики монарха

Фото: Reuters Reuters

Некоторым саудовским принцам пришлось продать зарубежную недвижимость в США и Европе, яхты и поизведения искусства больше чем на 600 млн долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, принцы избавляются от своих активов за пределами Саудовской Аравии в связи с новой политикой наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Он лишил своих родственников льгот и бесплатных путешествий и ввел налог на прислугу. Их также отрезали от выгодных сделок с госструктурами в сфере энергетики и недвижимости.

В итоге доходы членов королевской семьи упали. Родственники монарха теперь вынуждены искать деньги, чтобы оплачивать счета, налоги и парковку для своих автомобилей, яхт и самолетов.