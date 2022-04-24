Назван лидер по итогам второго тура президентских выборов во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов, набирая от 55 до 58 процентов голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийский телеканал LN24.

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Его конкурент, депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение», набирает от 42 до 45 процентов.

LN24 сообщает, что данные телеканала получены на основании опроса «четырех авторитетных центров изучения общественного мнения», который проводился среди граждан Франции, проголосовавших до 18:00 по московскому времени.