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1 час назад

В правительстве Британии разразился сексуальный скандал

Майк Габриелян

Три члена британского правительства и два министра теневого кабинета были обвинены в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Sunday Times.

В правительстве Британии разразился сексуальный скандал
Фото: ReutersReuters

Предполагаемые жертвы политиков подали заявления через специальный сервис ICGS, позволяющий сообщить о домогательствах, не раскрывая своего имени. ICGS была создана для рассмотрения случаев сексуального преследования по инициативе движения MeToo.

Помимо 5 высокопоставленных политиков, с обвинениями также столкнулся 51 депутат британского парламента. Жертвы пожаловались, что парламентарии делали неприемлемые комментарии сексуального характера, сексуально домогались и предлагали деньги за сексуальные услуги.

Раскрыты подробности разговора Зеленского и Джонсона

Имена фигурантов пока не раскрываются.

В минувший вторник Лейбористская партия потребовала отставки премьер-министра Бориса Джонсона, но он отказался покидать свой пост.

В мире,Борис Джонсон,Парламент Великобритании,Лейбористская партия,
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