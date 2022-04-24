В правительстве Британии разразился сексуальный скандал

Три члена британского правительства и два министра теневого кабинета были обвинены в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Sunday Times.

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Предполагаемые жертвы политиков подали заявления через специальный сервис ICGS, позволяющий сообщить о домогательствах, не раскрывая своего имени. ICGS была создана для рассмотрения случаев сексуального преследования по инициативе движения MeToo.

Помимо 5 высокопоставленных политиков, с обвинениями также столкнулся 51 депутат британского парламента. Жертвы пожаловались, что парламентарии делали неприемлемые комментарии сексуального характера, сексуально домогались и предлагали деньги за сексуальные услуги.

Имена фигурантов пока не раскрываются.