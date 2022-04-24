Опубликованы первые exit poll на выборах президента Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55% до 58% голосов. Об этом сообщает бельгийский телеканал LN24 со ссылкой на результаты опросов избирателей.

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24 апреля во Франции проходит второй и заключительный тур выборов президента страны, в котором действующий лидер Эммануэль Макрон противостоит возглавляющей крайне правую партию «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Первый тур голосования состоялся две недели назад, 10 апреля. По итогам подсчета большинства голосов победу одержал Эммануэль Макрон. Второй результат, как и на прошлых выборах, показала Марин Ле Пен. Она уступила Макрону 2,07%.