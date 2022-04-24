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9 минут назад

Опубликованы первые exit poll на выборах президента Франции

Газета.Ru

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55% до 58% голосов. Об этом сообщает бельгийский телеканал LN24 со ссылкой на результаты опросов избирателей.

Опубликованы первые exit poll на выборах президента Франции
Фото: ReutersReuters

24 апреля во Франции проходит второй и заключительный тур выборов президента страны, в котором действующий лидер Эммануэль Макрон противостоит возглавляющей крайне правую партию «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Первый тур голосования состоялся две недели назад, 10 апреля. По итогам подсчета большинства голосов победу одержал Эммануэль Макрон. Второй результат, как и на прошлых выборах, показала Марин Ле Пен. Она уступила Макрону 2,07%.

Франции предрекли проблемы в случае победы на выборах Макрона

По предварительному прогнозу OpinionWay-Kea Partners, Макрон одержит победу и во втором туре, набрав 57%. Ле Пен получит 43%. Кроме того, более половины (59%) зрителей, посмотревших предвыборные дебаты, заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, был более убедителен, чем его соперница.

В мире,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,
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