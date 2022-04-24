Украину предложили принять в Евросоюз на пониженных правах

Британский политик и бывший представитель Восточной Англии в Европарламенте Эндрю Дафф заявил, что ради собственной безопасности странам Европы следует отказаться от полноправного членства Украины в Евросоюзе. Он выдвинул это предложение в своем письме для издания The Economist.

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По словам экс-евродепутата, для Киева было бы лучше стремиться к новому типу ассоциированного членства в ЕС. Как считает он, Украина может стать еще одним примером "неудачного" членства.

Сторонники же решения о принятии этой страны в полноценном статусе недооценивают все риски, указал британец. Также он отметил, что новое партнерство с Украиной можно выстроить на основе двусторонних договоров о торговле и безопасности взамен политического, экономического и валютного союза между государствами. Ассоциированное членство не дает полноправного статуса, а также вводит определенные ограничения на деятельность участника.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола говорила, что Украина станет кандидатом в Евросоюз "официально и быстро".