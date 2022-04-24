Украину предложили принять в Евросоюз на пониженных правах

Британский политик и бывший представитель Восточной Англии в Европарламенте Эндрю Дафф заявил, что ради собственной безопасности странам Европы следует отказаться от полноправного членства Украины в Евросоюзе. Он выдвинул это предложение в своем письме для издания The Economist.
По словам экс-евродепутата, для Киева было бы лучше стремиться к новому типу ассоциированного членства в ЕС. Как считает он, Украина может стать еще одним примером "неудачного" членства.
Сторонники же решения о принятии этой страны в полноценном статусе недооценивают все риски, указал британец. Также он отметил, что новое партнерство с Украиной можно выстроить на основе двусторонних договоров о торговле и безопасности взамен политического, экономического и валютного союза между государствами. Ассоциированное членство не дает полноправного статуса, а также вводит определенные ограничения на деятельность участника.
Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола говорила, что Украина станет кандидатом в Евросоюз "официально и быстро".
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Киев передала президенту Украины Владимиру Зеленскому анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Опросник должен быть заполнен, в нем содержатся вопросы для вынесения формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Первая часть заполненного опросника была передана главе представительства Евросоюза на Украине Мати Маасикасу.