Франции предрекли проблемы в случае победы на выборах Макрона

В случае победы на президентских выборах во Франции действующего французского лидера Эммануэля Макрона страна может столкнуться с ростом социальной напряженности. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил французский эксперт, глава аналитического центра «Институт свобод» Шарль Гав (Charles Gave).

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Аналитик предрек назревание «взрывоопасной» ситуации из-за спада уровня жизни части французов. «Наименее опасный вариант — это победа на выборах Марин Ле Пен. Это возможно, если многочисленные избиратели Ле Пен в провинциях, воздержавшиеся от голосования в предыдущем туре, в это воскресенье все-таки решат проголосовать. Победа Ле Пен положит конец монополии власти 35 процентов избирателей из числа городской буржуазии, голосующей за Макрона», — пояснил он.

По словам Гава, действующий президент проводит политику в интересах только трети своих избирателей, когда как остальные — сторонники крайне левых и крайне правых партий — ощущают себя непредставленными во власти.

Ранее на материковой части Франции началось голосование во втором туре выборов президента. В списках избирателей зарегистрированы 48,7 миллиона французов. В большинстве коммун избирательные участки будут работать до 19:00 по местному времени (20:00 мск), а в больших городах — Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других — до 20:00 (21:00 мск).