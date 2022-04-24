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51 минуту назад

Франции предрекли проблемы в случае победы на выборах Макрона

Lenta.ruиещё 2

В случае победы на президентских выборах во Франции действующего французского лидера Эммануэля Макрона страна может столкнуться с ростом социальной напряженности. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил французский эксперт, глава аналитического центра «Институт свобод» Шарль Гав (Charles Gave).

Франции предрекли проблемы в случае победы на выборах Макрона
Фото: ReutersReuters

Аналитик предрек назревание «взрывоопасной» ситуации из-за спада уровня жизни части французов. «Наименее опасный вариант — это победа на выборах Марин Ле Пен. Это возможно, если многочисленные избиратели Ле Пен в провинциях, воздержавшиеся от голосования в предыдущем туре, в это воскресенье все-таки решат проголосовать. Победа Ле Пен положит конец монополии власти 35 процентов избирателей из числа городской буржуазии, голосующей за Макрона», — пояснил он.

По словам Гава, действующий президент проводит политику в интересах только трети своих избирателей, когда как остальные — сторонники крайне левых и крайне правых партий — ощущают себя непредставленными во власти.

"Это будет ужасный день для экономики"

Ранее на материковой части Франции началось голосование во втором туре выборов президента. В списках избирателей зарегистрированы 48,7 миллиона французов. В большинстве коммун избирательные участки будут работать до 19:00 по местному времени (20:00 мск), а в больших городах — Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других — до 20:00 (21:00 мск).

Гражданам страны предстоит выбрать между двумя кандидатами. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, избранный на пост в 2017 году, баллотируется на второй срок. Его соперница, депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинута партией «Национальное объединение».

В мире,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,
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