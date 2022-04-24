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23 минуты назад

В Киеве разочарованы заявлением главы МИД Австрии о членстве Украины в ЕС

ТАСС

МИД Украины разочарован предложением министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга найти для Киева особый путь сотрудничества с Евросоюзом вместо полноправного членства. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Киеве отреагировал на заявление МИД Австрии о членстве Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы", - говорится в комментарии Николенко, опубликованном на сайте МИД Украины.

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По его словам, оттягивание момента предоставления Киеву членства в ЕС или поиск альтернативы "тормозит укрепление Евросоюза". Украина имеет все основания требовать признания "ее стратегической роли для ЕС", считает Николенко.

Ранее в воскресенье Австрийское агентство печати сообщило, что Шалленберг считает необходимым найти для Украины специальную модель сотрудничества с Европейским союзом, а не обеспечить ей полноправное членство в ЕС. Министр отметил, что на фоне желания Украины быть частью ЕС не нужно забывать о странах Западных Балкан, которые долгое время ждут вступления в Европейский союз, поэтому необходима "новая концепция европейской политики соседства".

8 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС. 18 апреля Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету.

Рекомендация ЕК Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество - это первый официальный шаг на пути вступления. Далее страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий или "переговорных глав", которые она должна выполнить. Процесс переговоров может занимать от нескольких лет до неопределенно долгого периода. Быстрее всех этот путь прошла Финляндия - за 3 года, дольше всех - Турция, которая запустила переговоры о вступлении в ЕС осенью 2005 года, и к настоящему времени перспектива их завершения не просматривается.

В мире,Олег Николенко,Владимир Зеленский,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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