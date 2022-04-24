Лукашенко: поляки, латыши и литовцы просятся за гречкой и солью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Литвы, Латвии, Польши выстраиваются в очередь у границы страны и просят пропустить, чтобы купить продукты первой необходимости. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Беларусь.

«Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в "заможном" мире, у них все было», - напомнил Лукашенко.

Он отметил, что в настоящее время ситуация существенно изменилась.

«И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы - соли нет, соли просят у нас», - подчеркнул глава Белоруссии.

Он рассказал, что «мы как благородные люди открываем эту границу, и особенно в канун религиозных праздников: приходите, здесь ваши люди». По его мнению, «граница не должна препятствовать нормальной жизни, и нашим соседям в том числе».

Лукашенко констатировал, что в Белоруссии относятся к соседям «по-человечески, по-людски, как у нас говорят. И единственное хочу: чтобы такое было отношение и к нам».