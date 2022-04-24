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22 минуты назад

Финляндия временно отключила поставки электроэнергии из РФ

Елена Прошина

Финляндия временно отключилась от российских энергосетей в ходе работ по пуску и наладке АЭС «Олкилуото-3». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управляющей электросетями страны компании Fingrid.

Финляндия временно отключила поставки электроэнергии из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«АЭС "Олкилуото-3" была испытана 24 апреля в 10.30, все в сети работало по плану», - говорится в сообщении.

О намерении отключиться от российской энергетической системы Fingrid предупредила 22 апреля. В компании отметили, что временное ограничение будет введено в то время, когда «импорт в трансграничных подключениях к России будет равен нулю».

Кроме того, финская фирма с воскресенья, 24 апреля, ограничила импорт электричества из РФ с 1300 МВт до 900 МВт..

Доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти (LUT) Юкка Лассила заявил, что это решение Хельсинки связано с тем, что Финляндия собирается вступить в НАТО, и нуждается в энергонезависимости от России.

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