Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис потребовал от Брюсселя внести в санкционные списки патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал 15min.lt.

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«Да, мы выступили с таким предложением. Окончательного ответа пока нет, идут дискуссии», - отметил Габриэлюс Ландсбергис.

Глава литовского МИД рассказал, что власти страны «участвуют в консультациях» по вопросу намерения нескольких церковных иерархов отказаться от подчинения Виленско-Литовской епархии православной церкви Московскому патриархату. С тем, чтобы впоследствии перейти под покровительство константинопольского патриарха.