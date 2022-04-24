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1 час назад

Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

Елена Прошина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис потребовал от Брюсселя внести в санкционные списки патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал 15min.lt.

Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, мы выступили с таким предложением. Окончательного ответа пока нет, идут дискуссии», - отметил Габриэлюс Ландсбергис.

Глава литовского МИД рассказал, что власти страны «участвуют в консультациях» по вопросу намерения нескольких церковных иерархов отказаться от подчинения Виленско-Литовской епархии православной церкви Московскому патриархату. С тем, чтобы впоследствии перейти под покровительство константинопольского патриарха.

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Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с праздником, поблагодарил его за усилия, направленные на установление мира между соседними странами.

В мире,Габриэлюс Ландсбергис,Александр Лукашенко,ЕС,
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