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1 час назад

В Азербайджане сообщили о попытке прорыва через границу диверсантов из Армении

Lenta.ru

Азербайджанские пограничники заявили, что группа диверсантов из Армении пыталась перейти через государственную границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

Азербайджан сообщил о попытке прорыва диверсантов из Армении
Фото: ShutterstockShutterstock

Инцидент произошел в субботу, 23 апреля, около 17 часов по московскому времени на участке границы около Зангиланского района. По информации погранслужбы, действиями азербайджанских пограничников диверсантов удалось отогнать от границы и заставить вернуться в Армению.

Азербайджанская сторона назвала произошедшее провокацией, «направленной против создания комиссии по делимитации границ между двумя странами и проведения соответствующих работ». Также там предупредили, что в случае повторения подобных действий будут предприняты более серьезные меры.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поворотным моментом в отношениях Баку и Еревана стало принятие последним пяти принципов нормализации выдвинутых Баку.

В мире,Ильхам Алиев,
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