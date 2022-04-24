Азербайджан сообщил о попытке прорыва диверсантов из Армении

Азербайджанские пограничники заявили, что группа диверсантов из Армении пыталась перейти через государственную границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

Фото: Shutterstock Shutterstock

Инцидент произошел в субботу, 23 апреля, около 17 часов по московскому времени на участке границы около Зангиланского района. По информации погранслужбы, действиями азербайджанских пограничников диверсантов удалось отогнать от границы и заставить вернуться в Армению.

Азербайджанская сторона назвала произошедшее провокацией, «направленной против создания комиссии по делимитации границ между двумя странами и проведения соответствующих работ». Также там предупредили, что в случае повторения подобных действий будут предприняты более серьезные меры.