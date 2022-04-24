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16 минут назад

Украина официально запросила у МАГАТЭ оборудование для эксплуатации её АЭС

News.ru

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от Украины список оборудования, необходимого для безопасной и надежной эксплуатации её ядерных объектов, об этом сообщил генеральный директор ведомства Рафаэль Мариано Гросси. Киев попросил различные приборы для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электроснабжения и дизельные генераторы, говорится в сообщении МАГАТЭ.

Украина обратилась с просьбой к МАГАТЭ
Фото: ReutersReuters

МАГАТЭ обладает техническими знаниями, необходимыми для поддержки Украины в обеспечении безопасности и сохранности её ядерных объектов. <...> Потребности велики, и я очень благодарен за значительную поддержку, которую наши государства-члены уже указали, что они предоставят Украине, — заявил Гросси.

В мире,МАГАТЭ,
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