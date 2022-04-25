Байден выступил с заявлением по геноциду армян

Президент США Джо Байден выступил с заявлением в память о геноциде армян. Обращение приурочено к 107-й годовщине массового убийства армян в Османской империи в 1915 году, которое США официально признали геноцидом.

Фото: Reuters Reuters

«Мы чтим память жертв <...>, чтобы ужасы случившегося никогда не остались в истории. И мы помним, чтобы всегда оставаться бдительными против разрушительного влияния ненависти во всех ее формах», — приводит слова Байдена Белый дом.

Американский президент также призвал подтвердить «общую решимость» не допустить повторения схожих преступлений в будущем.

«Давайте стремиться к исцелению и примирению для всех людей мира», — констатировал он.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что страна готова установить дипломатические отношения с Турцией.