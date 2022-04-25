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51 минуту назад

Байден выступил с заявлением по геноциду армян

Газета.Ruиещё 5

Президент США Джо Байден выступил с заявлением в память о геноциде армян. Обращение приурочено к 107-й годовщине массового убийства армян в Османской империи в 1915 году, которое США официально признали геноцидом.

Байден выступил с заявлением по геноциду армян
Фото: ReutersReuters

«Мы чтим память жертв <...>, чтобы ужасы случившегося никогда не остались в истории. И мы помним, чтобы всегда оставаться бдительными против разрушительного влияния ненависти во всех ее формах», — приводит слова Байдена Белый дом.

Американский президент также призвал подтвердить «общую решимость» не допустить повторения схожих преступлений в будущем.

«Давайте стремиться к исцелению и примирению для всех людей мира», — констатировал он.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что страна готова установить дипломатические отношения с Турцией.

Между Ереваном и Анкарой отсутствуют дипломатические отношения, а межгосударственная граница закрыта еще с 1993 года. Стороны не могут найти понимания по ряду принципиальных вопросов, в том числе признания геноцида армян 1915 года.

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