МИД Австрии выступил против вступления Украины в Евросоюз

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг, выступая на 14-м саммите европейских СМИ в Лех-ам-Арльберге, заявил, что было бы нежелательно предоставить Украине полное членство в Евросоюзе. Он отметил, что требуется разработать новые, гибкие модели вступления для государств-кандидатов.

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Шалленберг сослался на государства Западных Балкан — Македонию и Черногорию, которые также находятся в стадии переговоров о вступлении. По его представлению, необходимо во всех этих случаях предложить больее гибкие варианты, чтобы были модели, отличные от полного членства или соглашений об ассоциации. При этом он подчеркнул, что необходимо дальнейшее расширение, так как речь идёт о защите западной модели жизни с её основными правами и правами на свободу.

Мы экспортируем нашу западную модель жизни, — пояснил Шалленберг.

Глава МИД также назвал нейтралитет Австрии «элементом самоопределения». Подвергать его сомнению он посчитал не нужным. Но отметил, что очень правильно было бы подумать о будущем проектировании структуры безопасности. Австрия может быть частью европейской оборонной системы, но не может «участвовать в армии», отметил он.

Говоря конкретно о ситуации на Украине, Шалленберг сказал, что, хотя Австрия была нейтральной в военном отношении, она не политически нейтральна.

Мы не принадлежим ни к какому военному союзу и не хотим этого. Впрочем, весьма вероятно, что вы вносите вклад, например, на поставку шлемов или дизелей, на всё, что угодно. Помогать украинскому населению — это заповедь, — подчеркнул он.