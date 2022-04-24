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27 минут назад

Во Франции открылись избирательные участки на президентских выборах

ТАСС

Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье во Франции. На всей территории страны в 08:00 по парижскому времени (09:00 мск) открылись 70 тысяч избирательных участков.

Во Франции началось голосование во втором туре президентских выборов
Фото: ReutersReuters

В списках избирателей зарегистрированы 48,7 млн французов. В большинстве коммун Франции они смогут голосовать до 19:00 по местному времени (20:00 мск). В таких крупнейших городах, как Париж, Лилль, Бордо, Марсель, Тулуза, голосование завершится на час позже - в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Французам предстоит выбрать между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур. Президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный на этот пост в 2017 году, баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения "Республика на марше". Его соперница, депутат парламента Марин Ле Пен выдвинута партией "Национальное объединение".

Аналитики опасаются, что уровень активности избирателей может оказаться одним из самых низких за последние десятилетия. В первом туре 10 апреля Макрон получил 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Многое будет зависеть от того, за кого решит голосовать в воскресенье электорат основателя левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, набравшего 22% голосов, но не прошедшего во второй тур.

Ожидается, что первые официальные предварительные результаты голосования станут известны еще до полуночи. Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо данных опросов или оценок хода выборов до завершения голосования запрещена.

В мире,Эмманюэль Макрон,
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