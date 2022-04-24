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38 минут назад

СМИ: Порты Франции вынуждены оплачивать блокированные российские суда

Вечерняя Москваиещё 6

Во французских портах около двух месяцев остаются заблокированными грузовые суда, которые принадлежат находящимся под санкциями россиянам. При этом местные власти вынуждены заниматься их перемещением внутри гаваней за свой счет. Об этом сообщил в субботу, 23 апреля, телеканал France 2.

Французам пришлось платить за простой российских судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские грузовые суда застряли на французской таможне, потому что их владельцы попали под антироссийские санкции. К примеру, в портовом городе Сен-Мало в Бретани стоит одно такое судно длиной в 141 метр, которое едва помещается у причала, из-за этого его приходится постоянно перемещать, чтобы освобождать места другим кораблям.

Вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен заявил, что чем дольше продлится этот простой, тем больше будет этих передвижений.

— Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег, — пожаловался он.

Отмечается, что в настоящее время на одно из судов потратили почти 50 тысяч евро, при этом большую часть взяла на себя Бретань, которая требует помощи от государства.

Кроме того, из-за блокады судов на карантине вынуждены сидеть и российские моряки. Им платят зарплату, но их банковские карты заблокированы во Франции.

— Суд уже позволил кораблю Pola Ariake покинуть порт Лорьян. Таможню даже обязали выплатить штраф в 100 тысяч евро в качестве возмещения убытков: там не смогли доказать, что судно действительно принадлежит попавшему под санкции россиянину. В ближайшие недели должны состояться еще несколько судебных процессов, возбужденных судовладельцами, — сообщил телеканал.

8 апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что запрет Евросоюза на грузотранспортное сообщение с РФ и Белоруссией, в том числе через территорию ЕС, не коснется транзита товаров из основной территории России в его регион. Уточняется, что запрет ЕС не предполагает ограничения грузовых перевозок из России в Россию.

В мире,Антон Алиханов,ЕС,
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