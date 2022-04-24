В Раде прояснили ситуацию с мандатом Медведчука

Без приговора суда Виктора Медведчука нельзя лишить статуса депутата Верховной рады, заявил первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко.
Корниенко заявил, что у Рады «нет конституционных оснований забирать мандат, если человек только под следствием». Он пояснил, что необходим «приговор суда».
«Я думаю, что он будет, и это все понимают», – приводит его слова «Укринформ».
Как отметил Корниенко, если нет приговора суда, то лишить депутата мандата можно только в случае подачи нардепом заявления о сложении полномочий.
«Все, что мы смогли сделать, мы исключили из комитета его действительно, это такой символически важный шаг», – сказал первый вице-спикер, передает ТАСС.