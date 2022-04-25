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1 час назад

Королеве Елизавете II завели цыплят

Газета.Ruиещё 1

В одной из резиденций королевы Великобритании Елизаветы II - замке Сандрингем в графстве Норфолк - появились новые питомцы. Как сообщается в соцсетях королевского двора, там завели цыплят. Об этом сообщает Hello!.

Королеве Елизавете II завели цыплят
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На этой неделе в садах новое пополнение", - говорится в подписи к видеоролику, опубликованному в соцсетях.

На видео можно различить, как шестеро цыплят-подростков исследуют дорожки садов Сандрингема. Замок Сандрингем, где в свое время жил удалившийся на пенсию принц Филипп, а сейчас отметила свой 96-й день рождения Елизавета II, обычно открыт для посещения с апреля по октябрь.

Однако в этом году он распахнул свои ворота для визитеров уже в феврале. В саду, в частности, оборудованы площадка для детских игр в виде замка и тропы для прогулок в глубине леса.

Ранее сообщалось, что принц Уильям возложил венок к военному мемориалу в честь австралийского праздника.

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