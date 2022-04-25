Королеве Елизавете II завели цыплят

В одной из резиденций королевы Великобритании Елизаветы II - замке Сандрингем в графстве Норфолк - появились новые питомцы. Как сообщается в соцсетях королевского двора, там завели цыплят. Об этом сообщает Hello!.

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

"На этой неделе в садах новое пополнение", - говорится в подписи к видеоролику, опубликованному в соцсетях.

На видео можно различить, как шестеро цыплят-подростков исследуют дорожки садов Сандрингема. Замок Сандрингем, где в свое время жил удалившийся на пенсию принц Филипп, а сейчас отметила свой 96-й день рождения Елизавета II, обычно открыт для посещения с апреля по октябрь.

Однако в этом году он распахнул свои ворота для визитеров уже в феврале. В саду, в частности, оборудованы площадка для детских игр в виде замка и тропы для прогулок в глубине леса.