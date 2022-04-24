В Болгарии произошел раскол из-за ситуации на Украине

Болгарию раздирают внутренние противоречия по вопросу поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg.

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В публикации отмечается, что власти Болгарии, несмотря на активно звучащие в Европе призывы поставлять тяжелое вооружение на Украину, пока избегают такого шага. Агентство объясняет данную ситуацию политической обстановкой в стране. Пророссийская болгарская социалистическая партия заявила, что выйдет из правящей коалиции, если на Украину начнутся поставки оружия.

В это же время правоцентристская партия "Демократическая Болгария" объявила, что покинет коалицию в случае отсутствия поставок.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша передала Украине вооружение на сумму около 7 млрд злотых (более $1,6 млрд).