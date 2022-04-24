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8 минут назад

Bloomberg: Болгария отказалась поставлять Киеву тяжелые вооружения из-за внутренних споров

Газета.Ruиещё 2

Болгарию раздирают внутренние противоречия по вопросу поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg.

В Болгарии произошел раскол из-за ситуации на Украине
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

В публикации отмечается, что власти Болгарии, несмотря на активно звучащие в Европе призывы поставлять тяжелое вооружение на Украину, пока избегают такого шага. Агентство объясняет данную ситуацию политической обстановкой в стране. Пророссийская болгарская социалистическая партия заявила, что выйдет из правящей коалиции, если на Украину начнутся поставки оружия.

В это же время правоцентристская партия "Демократическая Болгария" объявила, что покинет коалицию в случае отсутствия поставок.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша передала Украине вооружение на сумму около 7 млрд злотых (более $1,6 млрд).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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