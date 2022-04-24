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26 минут назад

СМИ: у берегов Японии в районе исчезновения круизного судна нашли семь человек

ТК «Звезда»иещё 1

В районе исчезновения круизного судна KAZU 1 на севере Японии обнаружили семь человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

У берегов Японии в районе исчезновения круизного судна нашли семь человек
Фото: PixabayPixabay

Ранее сообщалось об обнаружении четырех человек. Также уточнялось, что они находятся без сознания.

Круизное судно в субботу, 23 апреля, отправило сигнал о затоплении. После этого связь с судном прервалась. На его борту находились 24 пассажира, включая двоих детей. На данный момент поисками пассажиров судна занимаются береговая охрана и Силы самообороны Японии.

СМИ также отмечает, что инцидент с судном произошел, когда лодка находилась неподалеку от водопада Кашуни, популярного живописного места. По данным местного рыболовецкого кооператива, в последние дни здесь наблюдались высокие волны и сильный ветер.

В конце марта возле берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима затонуло рыболовецкое судно. Как сообщили местные СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще четверо сейчас числились пропавшими без вести. Три человека были спасены экипажем оказавшегося по близости корабля

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