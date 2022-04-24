У берегов Японии в районе исчезновения круизного судна нашли семь человек

В районе исчезновения круизного судна KAZU 1 на севере Японии обнаружили семь человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Ранее сообщалось об обнаружении четырех человек. Также уточнялось, что они находятся без сознания.

Круизное судно в субботу, 23 апреля, отправило сигнал о затоплении. После этого связь с судном прервалась. На его борту находились 24 пассажира, включая двоих детей. На данный момент поисками пассажиров судна занимаются береговая охрана и Силы самообороны Японии.

СМИ также отмечает, что инцидент с судном произошел, когда лодка находилась неподалеку от водопада Кашуни, популярного живописного места. По данным местного рыболовецкого кооператива, в последние дни здесь наблюдались высокие волны и сильный ветер.