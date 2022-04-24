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1 час назад

Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий

Lenta.ruиещё 2

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава Колумбии Иван Дуке организует диверсии на территории боливарианской республики, которые направлены на представителей силовых структур. Его слова приводит РИА Новости.

Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке диверсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе выступления, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión, Мадуро обвинил Дуке в подготовке диверсий по границе Венесуэлы. По его мнению, лидер Колумбии организует нападение на полицейских и военных.

«Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам. Это группы бандитов, преступников, которые будут в первую очередь атаковать полицейских и военных, нападать на силы безопасности», — подчеркнул он.

В мире,Иван Дуке,Николас Мадуро,
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