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59 минут назад

В Британии призвали все страны выступить против США

Lenta.ruиещё 2

Обозреватель Саид Халил аль-Абси в статье для британской газеты Rai Al Youm призвал все имеющие право голоса страны объединиться и выступить против США. Его слова публикует издание.

Объединение против США: В Британии призвали страны к решительному шагу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам публициста, заморозив резервы Центрального Банка и оказав беспрецедентное давление на страны мира для присоединения к антироссийским санкциям, США совершили преступление. Он считает, что такие действия сильно понижают уровень доверия к мировой финансовой системе и Вашингтону, который может вмиг заморозить резервы любой страны, и способствуют тому, чтобы «гегемонии США» положили конец.

Названы три главные ошибки США в отношении России

Он пояснил, что весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации РФ на Украине, препятствующих импорту и экспорту, что приводит к росту цен и дефициту части товаров.

«Америка должна прекратить использовать контроль над мировой финансовой системой, с помощью которой оказывает давление на страны и народы мира», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался разрушения Россией НАТО с помощью Варшавы. По мнению Пытеля, «некоторые лица» в Польше якобы продвигают интересы России и угрожают западным блокам.

В мире,Санкции,НАТО,
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