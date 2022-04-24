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26 минут назад

Сенатор Пушков: Германия приняла курс на сворачивание отношений с Россией

Газета.Ruиещё 1

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что Германия выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с Российской Федерацией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Германия приняла курс на сворачивание отношений с Россией
Фото: ReutersReuters

"Курс на сворачивание отношений с Россией - курс не временный, а стратегический для Германии", — утверждает Пушков.

Сенатор подчеркивает, что поддержание минимального диалога с Москвой, как и продолжающиеся закупки энергоносителей из России, не противоречат этому "стратегическому разрыву". По словам Пушкова, "такова новая реальность и из нее следует исходить".

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал о сроках отказа страны от российских энергоносителей. По его словам, если получится, то осенью ФРГ будет независима от российского угля, а к концу 2022 года – от нефти. При этом Хабек отметил, что Германии будет сложнее отказаться от газа из РФ, поскольку в стране пока нет "собственных мощностей" для импорта из других стран.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В мире,Роберт Хабек,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Владимир Путин,Верховная Рада,Совет Федерации,
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