Премьер Израиля и генсек ООН обсудили конфликт на Украине

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной. Об этом сообщает канцелярия премьера.

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«Стороны также обсудили ожидаемую поездку Генерального секретаря ООН к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Гутерриш должен посетить Россию 26 апреля. В Москве он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Заместитель представителя генсека Эри Канеко рассказала, что в ходе своего визита Гутерриш намерен обсудить шаги по прекращению огня на территории Украины.