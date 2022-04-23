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17 минут назад

Премьер Израиля и генсек ООН обсудили конфликт между Россией и Украиной

Газета.Ru

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной. Об этом сообщает канцелярия премьера.

Премьер Израиля и генсек ООН обсудили конфликт на Украине
Фото: ReutersReuters

«Стороны также обсудили ожидаемую поездку Генерального секретаря ООН к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Гутерриш должен посетить Россию 26 апреля. В Москве он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Заместитель представителя генсека Эри Канеко рассказала, что в ходе своего визита Гутерриш намерен обсудить шаги по прекращению огня на территории Украины.

После визита в Москву генсек ООН полетит на Украину. Там он проведет рабочую встречу с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским. Он также встретится с сотрудниками ООН, работающими на Украине, чтобы обсудить «расширение гуманитарной помощи населению» страны.

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