В Аргентине озвучили позицию по санкциям против РФ

Он подчеркнул, что Аргентина призывает к «возвращению к диалогу и умиротворению ситуации». Министр отметил, что, несмотря на то, что конфликт на Украине «захватил все общественное внимание», однако есть и другие гуманитарные кризисы, которые не менее реальны и не исчезают оттого, что на них не сконцентрированы СМИ.