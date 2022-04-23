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10 минут назад

В Аргентине заявили, что не считают санкции средством решения конфликта на Украине

Газета.Ru

Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что власти страны не считают антироссийские санкции эффективным способом решения ситуации на Украине, средством для дипломатии и способом достижения мира, передает ТАСС.

В Аргентине озвучили позицию по санкциям против РФ
Фото: ReutersReuters

Он подчеркнул, что Аргентина призывает к «возвращению к диалогу и умиротворению ситуации». Министр отметил, что, несмотря на то, что конфликт на Украине «захватил все общественное внимание», однако есть и другие гуманитарные кризисы, которые не менее реальны и не исчезают оттого, что на них не сконцентрированы СМИ.

«Судить страны и вводить санкции и блокады — не метод Аргентины, <...> и нам кажется, что подобные действия в регионе привели только к большему неравенству и отставанию в социальном плане», — сказал Кафьеро.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в защиту Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Украина разорвала с Россией дипломатические отношения. Ряд стран ввели против РФ санкции.

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