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45 минут назад

ВОЗ зарегистрировала случаи гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах

Газета.Ruиещё 1

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о случаях острого гепатита неизвестного происхождения, зафиксированных среди детей в 12 странах мира, передает РИА «Новости».

Гепатит неизвестного происхождения нашли у детей в 12 странах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным организации на 21 апреля, зарегистрировано по меньшей мере 169 таких случаев в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки. Больше всего таких случаев — 114 — зафиксировано в Великобритании. Как уточняется, возраст заболевших колеблется от 1 месяца до 16 лет. Специалисты не выявили ни в одном из таких случаев вирусов гепатита типа A, B, C, E и D, в 74 — обнаружили аденовирус, у 20 человек — SARS-CoV-2, у 19 — коинфекцию SARS-CoV-2 и аденовируса.

ВОЗ зафиксировала по меньшей мере один летальный исход, около 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали тест-систему, способную выявить вирус гепатита В даже при минимальной вирусной нагрузке — когда инфекцию не удается обнаружить стандартными методами, но она все равно разрушает печень пациента.

В мире,ВОЗ,
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