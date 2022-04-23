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43 минуты назад

Зеленский сообщил, что 24 апреля Киев посетят госсекретарь и министр обороны США

ТАССиещё 5

Госсекретарь и министр обороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин посетят Киев в ближайшее воскресенье. Об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая проходит на одной из станций киевского метро.

Анонсирован визит Блинкена и Остина в Киев
Фото: ReutersReuters

"Завтра в Киев прилетают представители США, у меня будет встреча и с министром обороны, и с госсекретарем США господином Блинкеном", - сказал он.

По словам Зеленского, вероятно, будет поднят и вопрос о возможности приезда на Украину президента Джо Байдена "с целью поддержки украинского народа".

Зеленский назвал условие прекращения переговоров с Россией

Как отметил украинский президент, "точно будут обсуждаться список необходимого Украине вооружения и темпы его поставок".

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