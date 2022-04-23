Анонсирован визит Блинкена и Остина в Киев

Госсекретарь и министр обороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин посетят Киев в ближайшее воскресенье. Об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая проходит на одной из станций киевского метро.