Шредер объяснил невозможность изоляции России

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил о невозможности длительной изоляции России. Об этом он сказал газете New York Times, его комментарий цитирует РИА Новости.

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По словам Шредера, после завершения спецоперации на Украине ФРГ продолжил взаимодействовать с Россией из-за того, что немецкая промышленность нуждается в российских ресурсах.

«Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить», — сказал политик.