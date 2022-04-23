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25 минут назад

Экс-канцлер ФРГ Шредер объяснил невозможность изоляции России

Lenta.ru

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил о невозможности длительной изоляции России. Об этом он сказал газете New York Times, его комментарий цитирует РИА Новости.

Шредер объяснил невозможность изоляции России
Фото: ReutersReuters

По словам Шредера, после завершения спецоперации на Украине ФРГ продолжил взаимодействовать с Россией из-за того, что немецкая промышленность нуждается в российских ресурсах.

«Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить», — сказал политик.

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Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии решил встретиться с президентом России Владимиром Путиным после просьбы властей Украины. По информации немецкой газеты Welt, правительство Украины попросило Шредера о посредничестве в ведении диалога Киева с Москвой по урегулированию конфликта.

В мире,Герхард Шредер,Владимир Путин,Правительство Украины,
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