Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле. Наш президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] это также сообщил [президенту России Владимиру] Путину. После полеты были приостановлены», - отметил Чавушоглу.