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6 минут назад

Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов

Илья Родин

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что страна закрыла свое воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских военных и гражданских самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
Фото: РамблерРамблер

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле. Наш президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] это также сообщил [президенту России Владимиру] Путину. После полеты были приостановлены», - отметил Чавушоглу.

Дипломат отметил, что Турция не вводила санкции против России.

«Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания [из РФ] хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права», - подчеркнул министр.

Ранее министр сообщил, что Анкара присоединится к санкциям против Москвы только в том случае, если они будут одобрены со стороны ООН.

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