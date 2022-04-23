Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что страна закрыла свое воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских военных и гражданских самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Sabah.
«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле. Наш президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] это также сообщил [президенту России Владимиру] Путину. После полеты были приостановлены», - отметил Чавушоглу.
Дипломат отметил, что Турция не вводила санкции против России.
«Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания [из РФ] хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права», - подчеркнул министр.
Ранее министр сообщил, что Анкара присоединится к санкциям против Москвы только в том случае, если они будут одобрены со стороны ООН.